Filho do cartunista Maurício de Sousa diz que recebeu areia em vez de placa de vídeo de R$ 14,5 mil

Apoie o 247

ICL

247 - Filho do cartunista Maurício de Sousa, Maurício Takeda e Sousa, de 34 anos, afirmou ter comprado uma placa de vídeo de R$ 14,5 mil no site da Amazon, no dia 2 de julho do mês, e recebeu três potes de areia, 24 horas depois. Ele tenta conseguir o dinheiro ou a mercadoria de volta, mas disse não ter recebido retorno da empresa.

"Eles não puderam fazer muita coisa, além de repassar o meu problema pra um outro departamento de 'objetos de alto valor' que curiosamente não atende os clientes por telefone. Me mandaram um e-mail praticamente incompreensível me pedindo uma declaração", declarou Takeda no Tik Tok.

"Preenchi a declaração e me deram 3 dias para resolver. Só que depois dos 3 dias, disseram que na verdade eram 7 dias úteis. Já se foram os 7 dias úteis e me pediram mais 48 horas. Continuo sem minha placa de vídeo e com 3 potes de areia supervalorizados", acrescentou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE