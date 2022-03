Filme "As Panteras do Lula" contra robôs bolsominions bomba nas redes. Assista

Apoie o 247

247 - O trailer do filme "As Panteras do Lula" ganhou as redes sociais. Criado pelo jovem Zel Júnior, o trailer mostra com bom humor uma luta entre a liga da justiça liderada por Lula contra robôs bolsonaristas.

O apelo de Lula entre os jovens é representado em números. Lula tem a preferência de 51% dos jovens entre 16 e 24 anos. Jair Bolsonaro (PL), principal adversário do petista, tem a preferência de 22% da mesma fatia do eleitorado. Pelo eleitorado jovem, portanto, Lula venceria com folga o pleito já no primeiro turno.

Veja:

