Filme da Netflix com The Rock e Gal Gadot ganha data de estreia

247 - O ator Dwayne Johnson revelou, nesta quinta-feira (8), a data de estreia do filme Alerta Vermelho: 12 de novembro, considerado o filme mais caro da história da Netflix, com US$ 200 milhões investidos (cerca de R$ 1 bilhão).

A trama relata a busca do agente do FBI (The Rock) pela ladra de obras artes mais procurada do mundo, interpretada por Gal Gadot.

De acordo com o jornal The New York Times, The Rock recebeu R$ 115 milhões para atuar no filme e, além do valor, ganha US$ 1 milhão (R$ 5 milhões) a cada post divulgando a produção.

