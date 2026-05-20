Filme sobre Carolina Maria de Jesus vence prêmio em Cannes

247 - O filme “Carolina Maria de Jesus”, dirigido por Jeferson De e protagonizado por Maria Gal, foi premiado no Marché du Film, evento de mercado do Festival de Cannes, na França. Ainda em fase de finalização, o longa recebeu o prêmio oferecido pela A.H. Media Production, no valor de 10 mil euros, durante a edição 2026 do programa Goes to Cannes.

As informações foram publicadas originalmente pelo jornal O Globo. A produção brasileira integrou a seleção de cinco filmes nacionais apresentados no Goes to Cannes, iniciativa voltada a projetos em desenvolvimento e que reúne produtores, distribuidores, agentes de vendas e programadores de festivais internacionais.

O longa retrata a trajetória da escritora Carolina Maria de Jesus, autora de “Quarto de despejo”, obra que se tornou um marco da literatura brasileira ao narrar a realidade da Favela do Canindé, em São Paulo. A escritora transformou em livro os diários que escrevia enquanto enfrentava a fome, o racismo e a exclusão social nos anos 1950.

Produção brasileira ganha destaque em Cannes

O programa Goes to Cannes funciona como uma vitrine internacional para filmes em estágio de pós-produção. Neste ano, a iniciativa distribuiu três premiações concedidas pelas empresas A.H Media Production, Ciné+ OCS e Sideral Cinema.

Entre os projetos selecionados, “Carolina Maria de Jesus” foi o escolhido para receber o prêmio financeiro da A.H. Media Production, ampliando a visibilidade do longa no circuito internacional e fortalecendo sua etapa final de produção.

Maria Gal, que além de protagonizar o filme também atua como produtora, destacou o peso simbólico da homenagem recebida em Cannes ao lembrar um episódio vivido por Carolina Maria de Jesus no início da década de 1960.

Maria Gal destaca simbolismo histórico da premiação

“Quando o Brasil ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes em 1962 com o filme ‘O pagador de promessas’, Carolina Maria de Jesus, apesar de ter sido convidada para a comemoração, foi impedida de entrar em um restaurante em São Paulo por ser uma mulher negra”, afirmou Maria Gal durante o discurso no evento.

A atriz também ressaltou o significado histórico de apresentar um filme sobre a escritora brasileira justamente no principal festival de cinema do mundo.

“Estar hoje em Cannes com um filme sobre sua vida carrega uma dimensão histórica, simbólica e profundamente emocionante para o cinema brasileiro”, declarou.

Filme resgata trajetória de autora de “Quarto de despejo”

Reconhecida internacionalmente, Carolina Maria de Jesus se tornou uma das vozes mais importantes da literatura brasileira ao relatar em seus escritos o cotidiano da pobreza e da desigualdade racial no país.

O filme dirigido por Jeferson De busca revisitar essa trajetória marcada pela resistência e pela força da escrita, apresentando ao público a dimensão humana, política e cultural da autora.

A conquista do prêmio em Cannes reforça o interesse internacional por narrativas brasileiras ligadas à memória, à literatura e às questões sociais, além de ampliar a expectativa em torno do lançamento oficial do longa.