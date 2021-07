"Foda-se o Borba Gato", diz Gregório Duvivier, após prisão de Paulo Galo

247 – "Foda-se o Borba Gato. Foda-se mil vezes. Não tenho pena de estátua. Menos ainda de estátua de bandeirante. Tô com Paulo Galo e a Revolução Periférica", postou o ator Gregório Duvivier, após a prisão de Paulo Galo, em razão do incêndio da estátua de Borba Gato. Confira abaixo a nota de Paulo Galo e a nota de Gregório Duvivier:

Paulo (Galo) Lima se apresentou nesta quarta-feira, dia 28, por volta das 13h, no 11º Distrito Policial de Santo Amaro, em São Paulo, onde é investigado o incêndio contra a estátua de Borba Gato, ocorrido no último sábado, dia 24.

A decisão que decretou a temporária saiu momentos após ele ter se apresentado. O mandado de busca e apreensão para a residência de Paulo havia sido expedido para o local errado e Paulo apresentou seu endereço correto, autorizando e possibilitando a entrada em sua residência para possíveis buscas.

Além dele, Danilo Oliveira (Biu), compareceu de forma espontânea para auxiliar nas investigações e assumir sua participação no ato.

"Para aqueles que dizem que a gente precisa ir por meios democráticos, o objetivo do ato foi abrir o debate. Agora, as pessoas decidem se elas querem uma estátua de 13 metros de altura de um genocida e abusador de mulheres", comentou Paulo na ocasião.

A esposa de Galo, Gessica, também esteve presente para colaborar com as investigações e foi surpreendida com a expedição de mandado de prisão temporária em seu desfavor.

Gessica sequer estava presente no ato político do dia 24/07 e tem uma filha de 3 anos de idade com Paulo, também detido nesta data.

A equipe jurídica do escritório Jacob e Lozano acompanha o andamento do processo e pode dar um novo depoimento em breve.

Foda-se o Borba Gato. Foda-se mil vezes. Não tenho pena de estátua. Menos ainda de estátua de bandeirante.

To com Paulo Galo e a Revolução Periférica.





