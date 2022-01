Fundação Palmares diz que voltará a incluir Elza Soares na lista de personalidades

Apoie o 247

ICL

247 - Após a morte de Elza Soares, a Fundação Palmares afirmou que voltará a incluir o nome da cantora na lista de personalidades negras da entidade, informou a coluna de Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo. Elza morreu nesta quinta-feira, 20, aos 91 anos, no Rio de Janeiro, comovendo o Brasil.

O órgão liderado por Sergio Camargo, que vem atacado o movimento negro desde sua entrada na instituição, exlcuiu o nome de 27 negros de sua lista de personalidades homenageadas, como Elza, a escritora Conceição Evaristo e os cantores Gilberto Gil e Martinho da Vila.

Em nota publicada na quinta, a Palmares afirmou que "expressa profundo pesar" pela morte da artista brasileira, celebrada mundialmente pela voz marcante. A Fundação Palmares foi criada em 1988 com o objetivo de preservar a cultura negra.

PUBLICIDADE

A cantora era ativista pela justiça social. De esquerda, lutou contra o golpe de 1964, a ditadura militar, o golpe de 2016 e a prisão do ex-presidente, e pela democracia. Elza também era profundamente crítica ao governo Jair Bolsonaro, puxando “Ei, Bolsonaro, vai tomar no cu” no Rock in Rio de 2019.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE