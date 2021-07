Gabriel O Pensador é alvo de intimidação por conta de clipe da música ‘Patriota comunista’

"Sofremos intimidação indevida e agora com a música lançada fica mais fácil entenderem que não era pra tanto", afirmou o cantor após gravar clipe em cemitério, em referência às pessoas que morreram em 2020 no Brasil edit

247 - O cantor Gabriel O Pensador lançou, na madrugada desta quarta-feira (21), a música "Patriota comunista" em plataformas digitais e afirma que está sofrendo intimidação e "tentativas de censura" por causa da nova canção. O clipe foi gravado no cemitério Parque dos Buritis, em Uberlândia, em Minas Gerais.

De acordo com o artista, a obra retrata as pessoas que morreram no último ano no Brasil. Entre elas, está o pai dele, o médico Miguel, falecido por conta de graves problemas respiratórios em abril de 2020.

Ao comentar intimidações, o músico disse que "manter a serenidade e o bom senso ao lidar com iniciativas maldosas nem sempre é fácil". "Não sou dono da razão e esta é a minha única certeza, que procuro exercitar em situações adversas", afirmou.

"Sofremos intimidação indevida e agora com a música lançada fica mais fácil entenderem que não era pra tanto, mas retiramos do clipe as imagens em que, mesmo de longe e sem possibilidade alguma de identificação, apareciam algumas lápides. Deixo aqui expresso meu respeito a todos, mas exijo que me respeitem também, e a minha liberdade de expressão", acrescentou.

