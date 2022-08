Gal Costa faz o L e público pede volta de Lula (vídeo)

Apoiadora pública da candidatura petista ao Palácio do Planalto, Gal fez o gesto no final de sua apresentação e ouviu 'Olê, olê, olê, olá, Lula, Lula' em resposta edit

247 - A cantora Gal Costa levou o público ao delírio ao 'fazer o L', em referência ao ex-presidente Lula (PT), durante show no festival Coma de Brasília neste domingo (7).

Apoiadora pública da candidatura petista ao Palácio do Planalto, Gal fez o gesto no final de sua apresentação. A plateia, em êxtase, puxou o coro "Olê, Olê, Olê, Olá, Lula, Lula". Confira o vídeo:

Cena parecida já havia ocorrido durante outro show da cantora, em março deste ano, no palco do Teatro Guararapes, em Recife (PE). Na ocasião, o público pernambucano havia entoado o mesmo coro em prol do ex-presidente.

