Gal Costa publicou vídeo antigo com Caetano duas horas antes de morrer

247 - Uma das maiores vozes da música popular brasileira, Gal Costa, morreu, aos 77 anos, na manhã desta quarta-feira (9). A artista publicou no Twitter um vídeo cantando a música Sorte ao lado de seu amigo de longa data Caetano Veloso, duas horas antes de sua assessoria confirmar o falecimento. As informações são do portal Metrópoles.

Na legenda do post, a cantora citou um trecho da música: “Meu amor, você me dá sorte”, se declarando ao amigo.

🍀Meu amor, você me dá sorte! 🍀



Gal Costa e @caetanoveloso cantam “Sorte”, de Ronaldo Bastos e Celso Fonseca, no Programa Chico e Caetano, em 1986. pic.twitter.com/VUnlZfjgjO November 9, 2022

