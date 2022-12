“Garantimos um recurso orçamentário histórico”, diz Margareth Menezes

Apoie o 247

247 - A futura ministra da Cultura do governo Lula (PT), Margareth Menezes, festejou a soma dos esforços do governo de transição e o Congresso Federal para reerguer o setor, sucateado nos últimos quatro anos do governo de Jair Bolsonaro. Segundo a ministra, foi o maior orçamento já recebido pela Cultura em todos os tempos.

“Gente, pra mim é muito importante poder anunciar que, depois de quatro anos de descaso na Cultura, finalmente, poderemos realizar! Unindo forças entre setor cultural, governo de transição e Congresso Nacional, garantimos um recurso orçamentário histórico”, tuitou Margareth.

