Garotos Podres denunciam bolsonaristas por agressões durante show em SP

247 - Na madrugada desta quarta-feira, 16, a banda punk Garotos Podres denunciou no Instagram uma confusão causada por bolsonaristas durante um show deles na cidade de Pederneiras, em São Paulo.

“Logo no início do show, durante uma das músicas, uma mulher, incomodada com o fato de termos criticado o atual presidente [Jair Bolsonaro], atirou uma lata de cerveja no palco que quase atingiu o nosso guitarrista”, conta.

“Na sequência, um homem, que foi identificado como Adilson "Marrom" e é lutador de MMA, quis agredir o vocalista Mao e não conseguiu. Revoltado ele iniciou uma confusão no ‘bate cabeça’ e logo em seguida deu um soco no rosto de uma mulher, que desmaiou na hora”, continua.

“O público tentou conter o agressor, mas sem êxito. Minutos depois ele retornou para frente do palco e agrediu um homem que estava de costas curtindo o show”, relata.

O homem teria fugido.

Mais adiante, os músicos foram alvo de censura. “O Secretário de Cultura, Geraldo Antonio Cardoso Junior, tentou coagir nossa produção dizendo para que a banda não falasse mais de política. Seguimos com o show e nosso posicionamento, mas a Defesa Civil cortou a energia do palco e fomos obrigados a parar de tocar”.

