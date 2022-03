Gentili ironiza Frias por cena de agressão contra mulher em novela da Record

Apoie o 247

Por Juliana Barbosa, Metrópoles - O humorista Danilo Gentili usou uma cena da novela Os Mutantes, da Record TV, para atacar o secretário especial de Cultura Mario Frias. Na cena em questão, o personagem de Frias agride fisicamente uma mulher.

Em seu perfil no Twitter, Gentili postou uma cena em que Drácula ameaça Nati (Maytê Piragibe) com uma arma e a agride com um tapa no rosto. Na legenda, ele afirmou que a cena faz uma apologia à agressão física contra a mulher.

A publicação de Gentili acontece logo após Mario Frias defender a censura de seu filme Como se Tornar o Pior Aluno da Escola, de 2017, por suposta apologia à pedofilia.

Leia a íntegra no Metrópoles.

Que cena horrível que incentiva a agressão contra as mulheres.



Isso passou em TV aberta?

E se uma criança assiste?



Nossa…

Deveríamos censurar? pic.twitter.com/2kR8YfBOEs March 15, 2022

