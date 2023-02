Germano Mathias, sambista e compositor, morre aos 88 anos

O artista faleceu no município de Franco da Rocha, na Região Metropolitana de São Paulo edit

247 - O sambista e compositor Germano Mathias morreu nesta quarta-feira de cinzas (22), aos 88 anos, no município de Franco da Rocha, na Região Metropolitana de São Paulo.

De acordo com a produtora do artista, Angélica Tobias, ele estava internado com uma forte pneumonia em um hospital da cidade.

Mathias ingressou no mundo do samba em 1955 e, no ano passado, preparava um álbum intitulado 67 anos de samba-tradição.

