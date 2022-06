Gil completa 80 anos neste domingo: "o tempo do homem velho é diferenciado"

Apoie o 247

247 - O cantor e compositor Gilberto Gil, um dos maiores da história brasileira, completa neste domingo (26) 80 anos. Ao jornal O Globo, o artista não se mostrou incomodado com a velhice: "a idade tem acomodações próprias no plano espiritual, emocional e psíquico. O tempo do homem velho é diferenciado, tudo tem um peso diferente. Não é como o da infância, da juventude ou da vida adulta. Como diz o Caetano: 'o homem velho é o rei dos animais'".

Esposa do músico, Flora define Gil como "uma das pessoas mais corretas e generosas que conheço: ele nasceu bom e gosta de cultivar a bondade".

Gil também falou sobre a família: "a naturalidade de convívio, do estar junto em família, elimina a diferença da idade com filhos e netos. Meus filhos adultos são como irmãos. Já os netos vejo como novos filhos. Está tudo ali, no plano da acomodação natural. Você continua sendo um mentor, no sentido de fazer uma curadoria natural na vida deles. A educação não termina nunca, vai até o túmulo".

Do alto de suas oito décadas de vida, Gil deixa um recado aos mais novos: "para frente, que atrás vem gente".

