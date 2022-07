Gilberto Gil detona Bolsonaro no The Guardian: o que esperar de uma pessoa que prefere abrir um clube de tiro a uma biblioteca?

Nesta sexta-feira (22) foi ao ar no jornal britânico The Guardian uma longa entrevista do cantor Gilberto Gil edit

247 - Nesta sexta-feira (22) foi ao ar no jornal britânico The Guardian uma longa entrevista do cantor Gilberto Gil na qual ele critica a política cultural de Jair Bolsonaro. “A regressão a que fomos submetidos é impressionante. Mas o que esperar de uma pessoa que prefere abrir um clube de tiro a uma biblioteca?”, diz ele.

“É uma visão de mundo retrógrada, reacionária, que se opõe a qualquer tipo de avanço, que não quer viver na agilidade do futuro e nos permanentes desafios que isso implica”, completa.

A reportagem faz um panorama histórico do cantor, relembrando o período em que ele viveu exilado em Londres, junto com Caetano Veloso, durante a ditadura militar. Fala também sobre as canções que ele compôs na cidade, do histórico show que fez na primeira edição do festival de Glastonbury, em 1970, e da torcida de Gil pelo time inglês Chelsea.

