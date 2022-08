Gilberto Gil tem nome marcado na parede da fama, na Inglaterra

O artista teve um encontro com John David, dono do Cavern Club, onde são homenageados os grandes nomes da música edit

247 - O cantor Gilberto Gil, 80 anos, viu o seu nome marcado na parede da fama, em Liverpool, na Inglaterra. O artista teve um encontro com John David, dono do Cavern Club, onde são homenageados os grandes nomes da música, ocorreu na última quinta-feira (29). A passagem de Gil pela Europa chega ao fim no dia 5 de agosto, quando se despede em show na França.

Grandes nomes da música, como Stevie Wonder, The Rolling Stones, Elton John, Queen, Rod Stewart, Oasis e Arctic Monkeys se apresentaram no Cavern Club.

O dono do club pediu para botar um tijolo com o nome do cantor baiano na grande parede.

