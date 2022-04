Gilberto Gil toma posse como membro da Academia Brasileira de Letras

Apoie o 247

ICL

247 - O cantor e compositor Gilberto Gil, 79 anos, tomou posse nesta sexta-feira (8) como membro da Academia Brasileira de Letras (ABL) - o artista passou a ocupar a cadeira número 20 sucedendo o acadêmico Murilo Melo Filho, que foi advogado, escritor e um dos grandes jornalistas brasileiros da segunda metade do século XX. Em seu discurso de posse, Gil lembrou que é o primeiro representante da música popular brasileira (MPB) a tomar posse na academia. Os relatos do artista foram publicados em reportagem do portal G1.

"Entre tantas honrarias que a vida generosamente me proporcionou essa tem para mim uma dimensão especial, não só porque aqui é a casa de Machado de Assis, um escritor universal, afrodescendente como eu, mas também porque a ABL, fundada em 20 de julho de 1897, representa mesmo para quem a critica a instância maior que legitima e consagra de forma perene a atividade de um escritor ou criador cultural em nosso país", afirmou.

O cantor destacou que a "Academia Brasileira de Letras é a Casa da Palavra e da Memória Cultural do Brasil". "E tem uma responsabilidade grande no sentido de fortalecer uma imagem intelectual do país que se imponha à maré do obscurantismo, da ignorância, e demagogia de feição antidemocrática", afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Poucas vezes na nossa história republicana o escritor, o artista, o produtor de cultura, foram tão hostilizados e depreciados como agora. Há uma guerra em prol da desrazão e do conflito ideológico nas redes sociais da Internet, e a questão merece a atenção dos nossos educadores", acrescentou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE