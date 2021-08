Gleisi: 'Tarcísio marcou época e foi um dos maiores artistas de sua geração'

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), lamentou a morte do ator Tarcísio Meira, aos 85 anos, que faleceu nesta quinta-feira (12) vítima da Covid-19.

"Triste a perda do grande ator Tarcísio Meira que faleceu vítima da covid-19. Foi um dos maiores artistas de sua geração, que marcou época com seu trabalho no cinema e na televisão. Fará muita falta ao Brasil e à dramaturgia brasileira. Solidariedade à família e amigos", escreveu a parlamentar no Twitter.

O artista e a esposa, a atriz Glória Menezes, de 86, foram internados no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, diagnosticados com Covid-19. Ela apresentou sintomas leves.

Outro nome do PT, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, também fez homenagem ao ator. "Tarcísio Meira foi o primeiro artista a me fazer assistir novela", escreveu o petista no Twitter.

