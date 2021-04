Gloria Kalil culpa Lucas Mendes pela agressão de Mainardi a Kakay na TV Cultura

A escritora diz que o jornalista que conduz o Manhattan Connection é responsável pela violência exibida numa emissora pública. "Não fez nada para impedir o que aconteceu no Grosseria Connection" edit

247 – A escritora Glória Kalil, consultora de moda e estilo, rotulou o programa Manhattan Connection, comprado pela TV Cultura de São Paulo, uma emissora pública, como "Grosseria Connection", e responsabilizou o jornalista Lucas Mendes, condutor do quadro, pela agressão de Diogo Mainardi, um dos responsáveis pelo discurso de ódio e a consequente ascensão do fascismo no Brasil, ao advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay. Segundo Glória, Lucas, um jornalista experiente, não fez nada para impedir Mainardi e riu após a agressão num programa que é pago pelos contribuintes paulistas. Confira seu vídeo:



