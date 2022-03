“Golpista do Tinder” prova do próprio veneno e cai em golpe de R$ 34 mil

Apoie o 247

247 - Simon Leviev, o “golpista do Tinder” que ficou famoso após a exibição do documentário da Netflix, que revelou seu esquema de golpes em mulheres através do aplicativo de namoro, provou do próprio veneno ao cair em um golpe em que perdeu US$ 6,6 mil, em torno de R$ 34 mil.

Segundo o jornal O Globo, Shimon Hayut, nome verdadeiro do israelense de 31 anos que se passou por Simon Leviev, herdeiro do magnata Lev Leviev, sofreu um golpe ao tentar verificar a sua conta no Instagram.

Na última quinta-feira (24), uma mulher, verificada no Instagram, disse que ajudaria Leviev e a namorada Kate Konlin a serem verificados no aplicativo porque namorava um homem que trabalhou na Meta, empresa de tecnologia de Mark Zuckerberg que possui a rede social de compartilhamento de fotos e vídeos.

Leviev chegou a fazer uma chamada de vídeo com o namorado da golpista, que aparentava estar em um escritório movimentado com um cenário que não levantava nenhuma suspeita.

O falso funcionário da Meta cobrou, então US$ 6.664, o equivalente a R$ 34 mil para verificar a conta. O “golpista do Tinder" só não sabia que a verificação não é cobrada pelo aplicativo.

Após serem descobertos, os golpistas do “golpista do Tinder” apagaram todos os rastros da internet.

