Google lança tributo aos 80 anos de Gilberto Gil com músicas inéditas

247 - Em tributo aos 80 anos de Gilberto Gil, cantor, compositor e ícone cultural brasileiro, o Google Arts & Culture lançará a maior retrospectiva online dedicada a um artista vivo, com músicas inéditas. O anúncio foi feito nesta terça-feira (14) em um comunicado do presidente do Google Brasil, Fabio Coelho.

Em “O Ritmo de Gil”, haverá uma riqueza de materiais únicos – incluindo um álbum que se acreditava estar perdido para sempre, mais de 140 histórias, mais de 900 vídeos e gravações recém-digitalizados e ilustrações exclusivas da artista Raiana Britto, que mora em Salvador, cidade natal de Gil, e cuja obra tem chamado atenção por refletir sobre questões sociais de gênero e raça.

Na emocionante exposição digital, será possível acompanhar a história de Gil, desde sua infância na Bahia até sua eleição para a Academia Brasileira de Letras em 2022.

Confira abaixo cinco coisas para explorar na exposição:

Conheça a vida de Gil através de registros

A discografia de Gilberto Gil conta sua própria história. Enquanto escrevia músicas, Gil refletia sobre muitas de suas experiências pessoais ao lado de eventos no Brasil e no mundo. Em O Ritmo de Gil, você encontrará uma discografia em seis partes, completa com gravações, imagens e comentários, onde você aprenderá como a composição de Gil evoluiu ao longo do tempo, muitas vezes em resposta a eventos em sua vida, desde seu exílio do Brasil ao seu crescente interesse pelo transcendentalismo e pelo mundo natural.

Descubra o “álbum perdido”

Depois que o Google Arts & Culture digitalizou o arquivo de Gil, houve uma descoberta notável. Misturado entre os vários arquivos estava um álbum que foi considerado perdido por quase 40 anos. Este é o álbum esquecido, um LP que Gil gravou em Nova York durante dois meses em 1982. Pela primeira vez, graças à catalogação digital aqui realizada, o disco está disponível para os ouvintes desfrutarem.

Explore os encontros internacionais de Gil

Gilberto Gil é internacional. Desde seu exílio do Brasil para Londres em 1969, Gil tem se engajado com outros artistas, festivais e causas globais. Seja ajudando a organizar o festival Glastonbury e o primeiro Rock in Rio, colaborando com George Harrison, Stevie Wonder, The Wailers e Elton John, ou saindo com o autor italiano Frederico Fellini, Gil é uma figura global.

Mergulhe na infância de Gil

Em O Ritmo de Gil, você poderá mergulhar na infância de Gil . Você aprenderá como seus pais foram importantes para sua carreira - desde o interesse de seu pai pela política até a presença inspiradora e encorajadora de sua mãe. Com fotos e retratos da família, esta é uma janela para o início da vida de um dos músicos mais influentes do mundo.

Relaxe com as apresentações ao vivo

O Ritmo de Gil inclui algumas das apresentações ao vivo mais memoráveis ​​de Gilberto Gil. Seu Concerto para a Paz da ONU, onde ele foi acompanhado no palco pelo secretário-geral da ONU Kofi Annan no instrumento atabaque, é um dos destaques – capturando a qualidade fascinante de sua musicalidade, juntamente com seu envolvimento ao longo da vida com causas internacionais.Esses destaques apenas arranham a superfície do que pode ser encontrado dentro de O Ritmo de Gil . Desde um catálogo de cartas que recebeu, a um inventário dos seus diferentes “looks” ao longo dos anos e uma oportunidade de cantar junto das suas músicas mais famosas através de um Karaoke digital; O Ritmo de Gil guarda tesouros para os fãs dedicados de Gil ou para aqueles que estão o conhecendo pela primeira vez.Convidamos todos a vivenciar o fenômeno musical e cultural que é Gilberto Gil, visitando o projeto em g.co/gilbertogil e no aplicativo Google Arts & Culture para iOS ou Android.

