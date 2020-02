Governo Bolsonaro sabota cinema nacional, diz Kleber Mendonça

"O cinema brasileiro tem uma longa história, o que acontece agora [a boa fase] é resultado de vários anos de trabalho duro", afirmou o cineasta Kleber Mendonça Filho em encontro do júri com a imprensa no Festival Internacional de Cinema de Berlim, a Berlinale. "É exatamente isso que está sendo sabotado agora. Sim, estou preocupado", acrescentou edit