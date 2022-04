Celebrando Exú, Grande Rio é campeã pela primeira vez no Carnaval do Rio de Janeiro

Apoie o 247

ICL

247 - Com o enredo "Fala, Majeté! Sete chaves de Exú", a Acadêmicos do Grande Rio foi a campeã do Carnaval 2022 no Rio de Janeiro pela primeira vez em sua história.

Há quase 30 anos no Grupo Especial, a escola de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, falou sobre Exú, que, segundo religiosos, seria o responsável por construir a comunicação entre os humanos e os seres divinos, os orixás.

O enredo combateu o preconceito religioso e mostrou fantasias de retalhos e materiais recicláveis.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Grande Rio terminou a apuração com 269,9 pontos. Antes o grupo tinha quatro vice-campeonatos desde que estreou na elite da folia carioca, em 1991.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os carnavalescos ganharam o prêmio de melhor escola e mais quatro categorias.

A Beija-Flor de Nilópolis ultrapassou a Grande Rio no começo da apuração, mas não o suficiente para evitar o primeiro lugar da Tricolor.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira fotos e vídeos do desfile:

Parabéns Grande Rio! Título merecido! Viva o carnaval carioca! pic.twitter.com/fNdKU7tAUk — Eduardo Paes (@eduardopaes) April 26, 2022

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Exu não é diabo.



A escola de samba Grande Rio produziu um dos melhores enredos de Carnaval da Marquês de Sapucaí que desmistifica e combate o preconceito contra Exu, orixá mensageiro que faz a ponte entre os seres humanos e os orixás.



Segue 👇 pic.twitter.com/0Pr1qIg5iK — Crônicas de um historiador. (@ProfessorLuizC2) April 24, 2022

Nunca foi sorte, sempre foi Exú!



Exú, senhor dos caminhos e das comunicações, sendo homenageado e a Grande Rio, diretamente de Duque de Caxias, sendo a campeã do carnaval carioca! Viva Exú e as religiões de matriz africana! Laroyê! pic.twitter.com/MHjtoMf8Fp CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE April 26, 2022

O título inédito da Grande Rio é a melhor resposta pra quem tava dizendo que "tinha macumba demais" nos desfiles. Viva a liberdade religiosa, as religiões de matriz-africana e a resistência cultural do samba e do povo preto desse país! ✊🏽



📷: Guito Moreto pic.twitter.com/5Y8BlWZwHK — Fábio Felix 🏳️‍🌈 (@fabiofelixdf) April 26, 2022

A Grande Rio mereceu! Parabéns, Caxias!!! Não tinha como vcs não serem campeões este ano. Contra todo racismo religioso. Exu levou o título para a baixada Fluminense! pic.twitter.com/CMMnsacjU8 — Rene Silva 🎲 (@eurenesilva) April 26, 2022





Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE