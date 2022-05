Gregório Duvivier pede que eleitores de Ciro votem em Lula no primeiro turno

Apoie o 247

247 – O ator, humorista e poeta Gregório Duvivier pediu, em seu programa Greg News, que os eleitores de Ciro Gomes votem no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva já em primeiro turno. Com uma vitória acachapante em 2 de outubro, argumenta Gregório, será possível evitar o risco de um golpe de estado no Brasil e de consolidação do fascismo bolsonarista. Confira alguns tweets de Gregório e também seu programa:

Sendo que Ciro passou as eleições de 2018 fazendo precisamente isso, pedindo voto porque tinha mais chance de levar no segundo turno - sem sucesso





