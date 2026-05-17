"Há um genocídio em Gaza", denuncia Javier Bardem em Cannes (vídeo)

247 - O ator espanhol Javier Bardem afirmou durante o Festival de Cannes que considera “um fato” o que definiu como genocídio na Faixa de Gaza. A declaração foi feita durante entrevista coletiva para divulgar o filme “The Beloved”, novo trabalho do artista apresentado no evento cinematográfico francês.

As informações foram publicadas originalmente pela Folha de S.Paulo. Em conversa com jornalistas em Cannes, Bardem reforçou seu posicionamento crítico às ações de Israel e voltou a defender publicamente a causa palestina.

“Conforme você envelhece, percebe que existem várias verdades. Mas certas coisas são fatos. O que está acontecendo em Gaza é um genocídio, e isso é um fato”, declarou o ator espanhol. Em seguida, ele acrescentou: “Você pode ser contra ou justificar, com o seu apoio ou silêncio, e então você é pró-genocídio.”

Em Cannes, Javier Bardem denúncia Holocausto Palestino e masculinidade tóxica: "O genocídio é um fato. Se você justifica, com seu silêncio ou seu apoio, você é pró-genocídio".



O ator espanhol reflete ainda sobre violência contra a mulher e responsabiliza a masculinidade violenta… pic.twitter.com/hSR9xME91G May 17, 2026





Bardem amplia críticas durante festival

Ao longo dos últimos anos, Javier Bardem se consolidou como uma das vozes mais contundentes de Hollywood contra as ações militares israelenses em Gaza. O posicionamento do ator ganhou ainda mais repercussão após manifestações públicas em eventos internacionais e cerimônias da indústria cinematográfica.

No início deste mês, em entrevista à revista Variety, Bardem revelou que sofreu consequências profissionais após defender a Palestina durante a cerimônia do Oscar. Segundo ele, algumas oportunidades de trabalho nos Estados Unidos deixaram de surgir em razão de seu posicionamento político.

Mesmo assim, o ator afirmou em Cannes que continua recebendo propostas relevantes tanto na indústria americana quanto na europeia. Bardem relacionou essa permanência à mudança de postura das novas gerações diante do conflito no Oriente Médio.

“O medo existe”, diz ator espanhol

Durante a coletiva no festival francês, Bardem também comentou sobre o receio que artistas e figuras públicas enfrentam ao abordar temas políticos sensíveis, especialmente relacionados à guerra em Gaza.

“O medo existe, mas uma pessoa deve fazer as coisas mesmo com medo. É o que minha mãe me ensinou”, afirmou o ator, ao explicar por que continua se posicionando publicamente sobre o tema.

As declarações ocorreram em um momento de forte repercussão internacional da crise humanitária em Gaza e ampliaram o debate político dentro do Festival de Cannes, tradicionalmente marcado pela presença de artistas engajados em causas sociais e humanitárias.

Ator segue em grandes produções internacionais

Apesar das controvérsias envolvendo suas declarações políticas, Javier Bardem segue escalado para produções de grande porte em Hollywood. Entre os projetos confirmados para este ano estão “Duna: Parte 3” e a série “Cabo do Medo”.

A nova adaptação televisiva de “Cabo do Medo” conta com produção de Martin Scorsese e Steven Spielberg, dois dos principais nomes da indústria cinematográfica americana.

A participação de Bardem em grandes franquias e produções internacionais demonstra que, mesmo diante das polêmicas envolvendo suas opiniões políticas, o ator continua mantendo espaço de destaque no cinema mundial.