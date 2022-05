Haddad lança novo livro, desta vez sobre a história da humanidade

Apoie o 247

247 - Fernando Haddad acaba de lançar mais um livro, pela Editora Zahar: "O Terceiro Excluído – Contribuição para uma Antropologia Dialética".

Na obra acadêmica, o petista reapresenta a história da humanidade a partir de um novo enfoque, procurando mostrar como avanços da biologia e da antropologia deveriam ser incorporados ao materialismo histórico, uma linha de pensamento que tem em Karl Marx (1818-1883) seu intelectual mais célebre.

Como fica claro desde o título, trata-se de obra acadêmica recheada de termos técnicos que provavelmente se revelarão uma barreira para boa parte dos potenciais leitores.

Em entrevista à Folha de S.Paulo, Haddad não se diz preocupado com a possibilidade de muita gente se assustar com o formato do livro, que a princípio seria uma tese de livre-docência na USP. Ele ressalta que seu livro é ciência, não literatura e que se debruçar sobre a ciência é tarefa que exige esforço.

Haddad também diz que é da tradição brasileira atualizar o debate acadêmico local com o que vem sendo produzido no resto do mundo.

