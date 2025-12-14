Haroldo Costa morre aos 95 anos e deixa legado no carnaval

247 - O ator, diretor e comentarista de carnaval Haroldo Costa morreu aos 95 anos neste sábado, após internações recentes em decorrência de problemas de saúde. A morte foi confirmada pela família por volta das 21h, em uma publicação nas redes sociais do próprio artista, que informou que detalhes sobre velório e sepultamento ainda serão divulgados. Figura central da cultura carnavalesca carioca, Haroldo integrava o corpo de jurados do prêmio Estandarte de Ouro, promovido desde 1972 pelo jornal O Globo.

Segundo informações do jornal O Globo e do projeto Memória Globo, Haroldo Costa teve atuação decisiva na consolidação do Estandarte de Ouro, premiação que se tornou parte indissociável do carnaval do Rio. Presidente do júri, Marcelo de Mello destacou sua importância histórica: “A credibilidade e o prestígio do Estandarte de Ouro se devem, em grande parte, à presença de figuras como Haroldo Costa no júri. Quando o prêmio foi criado, em 1972, ele já era uma referência no carnaval e na cultura brasileira”.

De sorriso fácil e fala mansa, Haroldo completou 95 anos no último dia 13 de maio e comentou a data em uma postagem nas redes sociais. “Olha, eu estou fazendo 95 anos. Parece que pesa, né? Posso garantir que não pesa”, disse. Mangueirense até o início da década de 1960, ele se apaixonou pela Acadêmicos do Salgueiro em 1963, após o desfile do enredo Chica da Silva, apresentado na Avenida Presidente Vargas, paixão que manteve até o fim da vida.

Em nota, o Salgueiro prestou uma longa homenagem e definiu Haroldo como um de seus “maiores pilares”. “Nos despedimos de Haroldo Costa, um dos pilares vivos da história do Salgueiro, um salgueirense de alma inteira”, afirmou a escola, ressaltando seu papel como “memória viva” e defensor do samba, do carnaval e da cultura afro-brasileira. A Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) também lamentou a morte, destacando que ele “dedicou uma vida inteira ao samba e ao carnaval”.

Nascido no Rio, filho de um alfaiate e de uma dona de casa, Haroldo Costa teve carreira marcante na televisão, no teatro e na literatura. Atuou em teleteatros da TV Tupi, trabalhou como diretor de musicais na Globo a partir de 1965 e participou de programas de Chacrinha como jurado. Autor de livros essenciais sobre o carnaval, como Salgueiro: Academia de Samba, concluiu em 2024 a obra Histórias do Brasil na boca do povo. Ao blog do jornalista Ancelmo Góis, afirmou na ocasião: “Faço parte de um grupo de amigos ‘imorríveis’. Sou de uma geração criativa, que adora trabalhar”.