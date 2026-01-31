Homenagem celebra legado de Míriam Miràh, referência da música latino-americana no Brasil

247 - A trajetória artística de Míriam Miràh, uma das maiores divulgadoras da música latino-americana no Brasil, ganha uma homenagem especial preparada por sua família e parceiros musicais. Cantora solo, fundadora do grupo Tarancón e integrante do Raíces de América por duas décadas, a artista construiu uma carreira marcada pela integração entre a música popular brasileira e sonoridades latino-americanas que vão da América do Sul ao Caribe.

A homenagem foi registrada em vídeo no Estúdio Baeta e reúne breves depoimentos e dez músicas que marcaram diferentes momentos da carreira de Míriam Miràh, falecida em 2022. O projeto destaca não apenas sua relevância musical, mas também a dimensão afetiva de sua obra e de suas parcerias ao longo dos anos.

Reconhecida por sua atuação consistente na difusão da música latino-americana no país, Míriam Miràh construiu uma identidade artística singular, fruto da convivência com grupos fundamentais do gênero e de colaborações que atravessaram gerações. Sua carreira solo consolidou essa síntese estética, combinando repertório, pesquisa musical e interpretação marcada pela sensibilidade.

A homenagem foi inicialmente concebida a partir de uma banda base formada por músicos da nova geração do gênero: Maetê Miràh, filha da artista, Ana Stinghen, Francisco Prandi e Jam Miranda. O projeto também reuniu músicos que acompanharam grande parte da trajetória de Míriam Miràh, como Jayme Lessa, músico e marido da cantora, o percussionista Jica Thomé e o baixista Sidney Yshara, conhecido como Sidão.

O vídeo conta ainda com participações especiais da cantora Kátya Teixeira, do trompetista Raôni Bento e das filhas de Míriam Miràh, Ana Ira e Regina, reforçando o caráter coletivo e familiar da homenagem. A reunião desses artistas evidencia a amplitude do legado deixado pela cantora e a influência que exerceu sobre diferentes intérpretes e instrumentistas.

O lançamento da homenagem está marcado para este domingo, 1º de fevereiro, às 17h, na Casa Sincopada, localizada na Rua Treze de Maio, 586, em São Paulo. A entrada será gratuita, permitindo ao público acompanhar de perto um tributo que celebra a memória, a obra e a contribuição duradoura de Míriam Miràh para a música latino-americana no Brasil.

Ficha Técnica Músicos: Maetê Miràh Ana Stinghen Francisco Prandi Jam Miranda Músicos convidados: Jayme Lessa Jica Benedito Sidney Yshara (Sidão) Kátya Teixeira Raôni Bento Participações: Ana Ira Regina Pedroso Captação de som, mixagem e masterização: Caio Andreatta - Estúdio Baeta Captação de imagem: Fábio Ponce Ramiro Gava Edição de vídeo: Ramiro Gava Realização e Produção: Ana Ira Maetê Miràh