Humorista Batoré morre aos 61 anos em São Paulo

Metrópoles com 247 - O ator e humorista Ivanildo Gomes Nogueira, mais conhecido como Batoré, de 61 anos, morreu nesta segunda-feira (10/1), em São Paulo, após uma luta contra um câncer.

Ele morreu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Pirituba, Zona Norte da capital. “As informações médicas foram repassadas à família e a Secretaria Municipal de Saúde lamenta o ocorrido”, diz a nota da prefeitura.

Natural de Serra Talhada, em Pernambuco, Ivanildo se mudou para São Paulo ainda criança. Ele integrou o elenco da Praça é Nossa, do SBT, como Batoré. Em 2016, foi contratado pela Globo para a novela Velho Chico, onde fez o papel do delegado Queiroz.

Batoré era apoiador de Jair Bolsonaro. Em agosto do ano passado, ele apareceu em vídeo nas redes sociais defendendo um golpe de estado, com o fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. “Vocês deveriam ter consciência de que esse país não é de vocês. Se nós mudamos a presidência, é porque a gente viu que tinham muitos bandidos e que precisava de um militar. Mas, depois de tudo isso, nós temos a consciência de que militar não faltava só na cadeira do presidente, falta no STF, na Câmara dos Deputados e no Senado. O desejo de todos os brasileiros é que o presidente feche as portas dessas três casas, porque não tem trazido benefício nenhum para o nosso país”, disse Batoré na ocasião.

