IBGE retoma mapeamento da cultura em estados e municípios

247 - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) voltará a realizar, ainda neste ano, um mapeamento detalhado do setor cultural em municípios e estados brasileiros. A informação foi divulgada pela coluna da jornalista Monica Bergamo, da Folha de S.Paulo. O último levantamento nacional com esse foco havia sido realizado em 2014.

O estudo, denominado Suplemento de Cultura, será incorporado a duas pesquisas regulares do instituto: a Pesquisa de Informações Básicas Municipais (Munic) e a Pesquisa de Informações Básicas Estaduais (Estadic). Esses levantamentos são conduzidos em parceria com gestores públicos e reúnem informações sobre estrutura administrativa, políticas públicas, recursos disponíveis, serviços oferecidos e a capacidade institucional de prefeituras e governos estaduais.

Com a inclusão do novo módulo voltado ao setor artístico e cultural, o IBGE pretende ampliar o diagnóstico sobre o funcionamento da área no país. O levantamento deverá identificar, por exemplo, quanto estados e municípios destinam do orçamento para a cultura, como estão organizados os órgãos responsáveis pela gestão cultural e qual é o perfil dos dirigentes que comandam essas estruturas.

Além disso, o estudo buscará mapear a existência de planos e programas culturais locais, bem como o grau de participação de estados e municípios em iniciativas de formação e desenvolvimento cultural. A proposta é produzir um panorama mais detalhado da presença e da organização da cultura nas diferentes regiões do Brasil.

A retomada do suplemento cultural nas pesquisas foi articulada pelo Ministério da Cultura, que também colaborou com o IBGE na elaboração dos questionários que serão aplicados aos gestores públicos. A previsão é que a coleta de dados comece no segundo semestre deste ano.

Segundo o instituto, o objetivo central da iniciativa é produzir informações capazes de orientar a formulação de políticas públicas para o setor cultural. Com dados atualizados sobre orçamento, gestão e programas existentes, governos poderão planejar ações mais alinhadas às necessidades e realidades de cada região do país.