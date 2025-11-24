Ícone do reggae Jimmy Cliff morre aos 81 anos

247 - O cantor e compositor jamaicano Jimmy Cliff morreu aos 81 anos, vítima de uma convulsão seguida de pneumonia. A informação foi divulgada pela esposa do artista, Latifa, em um comunicado público. As informações são do g1.

De acordo com o texto assinado por Latifa, a morte ocorreu após um quadro de saúde inesperado. Ela relatou que o músico recebeu acompanhamento médico e agradeceu o apoio de familiares, amigos e fãs ao longo da carreira. "É com profunda tristeza que compartilho que meu marido, Jimmy Cliff, faleceu devido a uma convulsão seguida de pneumonia. Sou grata à sua família, amigos, colegas artistas e companheiros de trabalho que compartilharam essa jornada com ele. A todos os seus fãs ao redor do mundo, saibam que o apoio de vocês foi sua força durante toda a carreira. Ele realmente valorizava cada fã pelo amor que recebia. Também gostaria de agradecer ao Dr. Couceyro e a toda a equipe médica, que foram extremamente solidários e prestativos durante este processo difícil", escreveu.

O comunicado, assinado por Latifa, Lilty e Aken, ainda pediu respeito à privacidade da família e informou que detalhes adicionais serão divulgados posteriormente. "Jimmy, meu querido, que você descanse em paz. Vou seguir seus desejos. Espero que todos possam respeitar nossa privacidade nesses tempos difíceis. Mais informações serão fornecidas posteriormente. Nos vemos, e nós vemos você, Lenda".

Um pioneiro do reggae

Considerado um dos grandes responsáveis por levar o reggae para o cenário internacional, Jimmy Cliff iniciou sua trajetória artística ainda na adolescência e se consolidou como um dos nomes mais influentes da música jamaicana. Sua voz, sua atuação como compositor e seu carisma o colocaram entre os principais embaixadores do gênero ao redor do mundo.

Cliff ganhou dois prêmios Grammy ao longo da carreira: o primeiro em 1985, com o álbum Cliff Hanger, e o segundo em 2012, com Rebirth. Em 2010, seu impacto cultural foi reconhecido com sua entrada no Rock and Roll Hall of Fame, marco reservado a artistas que mudaram a história da música.

Além da discografia celebrada, Jimmy Cliff ficou mundialmente conhecido por sua participação no filme The Harder They Come (1972), produção que ajudou a disseminar o reggae fora da Jamaica e abriu caminho para o sucesso global do gênero.

Homenagens e legado

Ao longo de mais de seis décadas de carreira, Cliff influenciou gerações de músicos, contribuiu para a popularização da música caribenha e se tornou referência artística e cultural. Sua presença marcante em festivais internacionais, como o Coachella, reforçou seu status de lenda viva da música — agora eternizada em sua obra.

O comunicado da família reforça que novas informações serão divulgadas nos próximos dias. Admiradores e artistas do mundo inteiro devem prestar homenagens ao cantor, cuja contribuição para o reggae permanece incontestável.

Jimmy Cliff deixa um legado que atravessa fronteiras e continua inspirando músicos, fãs e a indústria da música global.