Indicada ao Oscar, atriz Diane Ladd morre aos 89 anos

247 - Atriz indicada três vezes como coadjuvante ao Oscar, Diane Ladd morreu nesta segunda-feira (3) aos 89 anos. Filha da artista norte-americana, Laura Dern divulgou a informação, em comunicado à revista "Hollywood Reporter".

"Minha heroína e minha profunda dádiva de mãe morreu comigo a seu lado esta manhã em sua casa em Ojai, na Califórnia. Ela foi a maior filha, mãe, avó, atriz, artista, espírito empático que apenas sonhos poderiam ter criado. Fomos abençoados em tê-la. Ela voa com os anjos", afirmou Laura, que também é atriz.

A artista de 89 anos foi indicada pela Academia pela primeira vez em 1975, por "Alice não mora mais aqui", de Martin Scorsese. Voltou a ser indicada ao contracenar junto com sua filha em "Coração selvagem" (1990), de David Lynch, e "As noites de Rose" (1991), de Martha Coolidge.

As duas atrizes interpretaram mãe e filha na série "Enlightened", de 2011. A série "Chesapeake Shores" e o filme "Isle of hope" (2022) entre os últimos trabalhos de Ladd.