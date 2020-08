Infectado com coronavírus, cantor sertanejo Cauan piora e tem 70% do pulmão comprometido

O cantor Cauan está na UTI de Goiânia em estado grave, contaminado com a covid-19. O boletim de saúde informa que ele está estável e em oxigenioterapia, mas que 70% do pulmão está comprometido pela doença edit

247 - Cantor da dupla sertaneja com Cleber, Cauan piorou seu quadro de saúde, segundo boletim divulgado pela família neste domingo, 16. Ele continua internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em um hospital particular em Goiânia, onde recebe tratamento contra o coronavírus.

A reportagem do portal G1 destaca que “de acordo com o comunicado, "a tomografia mostrou piora do comprometimento pulmonar, que agora é de 70% a 75%". Antes, o órgão estava em 50%. O boletim também informa que Cauan está "estável, fazendo uso de vários medicamentos (antibióticos, anticoagulante, plasma do convalescente, dentre outros) e em oxigenioterapia contínua".

A matéria ainda informa que a “esposa de Cauan, Mariana Moraes também foi diagnosticada com a infecção pelo coronavírus, mas disse que passa bem, por isso não precisou ser internada e está em isolamento em casa desde que o marido foi levado para UTI.”

