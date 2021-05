Instituto de Eduardo Moreira e Jessé Souza lança programa de bolsas para produção de documentários

247- O Instituto Conhecimento Liberta (ICL), dirigido pelo autor e palestrante Eduardo Moreira e pelo sociólogo Jessé de Souza, lança nesta quinta (13/maio), um programa de bolsas para produção de documentários que abordem as diferentes realidades brasileiras sob aspectos de diferentes atores desse país, onde o protagonista é o povo brasileiro.

O objetivo do ICL, segundo Eduardo Moreira, é apoiar o setor audiovisual que atravessa um momento muito difícil com as crises econômica e social do coronavírus, além de cortes e sucateamento da Ancine. “Retratar a realidade brasileira sob seus mais diferentes aspectos, na sua diversidade e multiplicidade de vozes e atores é o principal objetivo que queremos ajudar a construir”, afirmou o economista.

O programa tem o apoio do ator Wagner Moura que, em vídeo de divulgação, contou um pouco sobre os objetivos. "Buscamos projetos que cheguem em acampamentos, aldeias indígenas, quilombolas, periferias, lugares em que possamos escutar vozes que contribuam com o debate sobre o país que a gente quer daqui pra frente. Refletir sobre a história e apontar caminhos”.

As bolsas terão o valor de R$ 50.000,00 e serão distribuídas de acordo com o julgamento de uma comissão do ICL constituída para essa finalida

Serviço

As inscrições podem ser feitas no endereço www.obrasildeverdade.com.br até o dia 13/junho/2021

Dúvidas e Informações através do e-mail [email protected]

