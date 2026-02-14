Integrante da comissão de frente desmaia e Rosas de Ouro corre risco de rebaixamento

247 - Um integrante da comissão de frente da Rosas de Ouro desmaiou e ficou fora do desfile da escola na madrugada deste sábado (14), no Sambódromo do Anhembi, na zona norte de São Paulo. A ausência deve gerar descontos nas notas de dois quesitos — comissão de frente e enredo — e, somada a uma punição já aplicada, coloca a atual campeã em situação delicada na disputa, com risco de brigar contra o rebaixamento na apuração.As informações foram publicadas pela CNN Brasil.

Segundo a reportagem, o grupo de abertura da escola apresentava personagens ligados aos signos do zodíaco, em referência direta ao tema do desfile. O componente que passou mal representava um dos signos, e sua ausência tende a ser considerada falha de concepção e execução pelos jurados nas quatro cabines de julgamento.

A preocupação aumenta porque a agremiação já entrou na avenida ciente de que partiria com menos 0,5 ponto na apuração. A penalidade foi aplicada por não ter entregue dentro do prazo a pasta com os materiais que os jurados utilizam para avaliação, conforme regras da Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo.A Rosas de Ouro foi a quinta escola a cruzar a pista na primeira noite de desfiles do Grupo Especial e apresentou o enredo “Escrito nas Estrelas”, desenvolvido pelo carnavalesco Fábio Ricardo.

O projeto apostou na estética da astrologia e na narrativa sobre o destino, mas a intercorrência médica no início da apresentação pode pesar no somatório final das notas.Nos bastidores, a avaliação é que a combinação entre a punição administrativa e eventuais descontos técnicos pode empurrar a escola para a parte de baixo da tabela, algo raro para uma agremiação que defende o título. A apuração está marcada para terça-feira (17), quando será possível medir o impacto da falha e confirmar se a campeã conseguirá se manter no grupo de elite.Procurada, a organização do desfile informou que acompanha o estado de saúde do integrante que desmaiou e que os procedimentos médicos foram adotados prontamente.

A expectativa agora é que o desempenho dos demais quesitos — como bateria, harmonia e evolução — ajude a reduzir os danos e mantenha a escola fora da zona de rebaixamento.