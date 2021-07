Internautas lembram dublagens marcantes de Orlando Drummond, como "Vingador" e "Scooby-Doo"

247 - Morreu nesta terça-feira (27), aos 101 anos, o ator, humorista e dublador Orlando Drummond, em decorrência de falência múltipla dos órgãos.

Logo após a notícia do óbito do ator, que se notabilizou principalmente por interpretar o famoso personagem "Seu Peru", da "Escolinha do Professor Raimundo", de Chico Anysio, internautas passaram a relembrar as dublagens feitas por Drummond.

O artista dublou personagens como Alf, Gargamel (dos "Smurfs"), Vingador (da "Caverna do Dragão") , Popeye e Scooby-Doo.

Veja reações:

Infelizmente faleceu hj o ator Orlando Drummond, aos 101 anos. Além de vários personagens e dublagens icônicas, dublou um dos meus personagens preferidos, o marinheiro Popeye. Descanse em paz 🙏🏻 pic.twitter.com/Uv2iOWGyRc — Felipe Mello (@felipe_mello87) July 27, 2021

😥Um dos maiores dubladores do Brasil, Orlando Drummond, morreu hoje aos 101 anos.



Como dublador ele emprestou sua voz para dublagens de Alf ETeimoso, Gargamel, Scooby-Doo, Popeye e Vingador, só para citar alguns.



Ficam suas obras e a nosso agradecimento.💜#dublador pic.twitter.com/aT1nKivfkE — Blog Espaço Livre (@BlogEspacoLivre) July 27, 2021

Orlando Drummond, o pai da dublagem brasileira, já entrou no livro dos recordes pelo seu tempo como voz do Scooby Doo no Brasil.



Ele dublou o personagem desde o início do desenho, em 1969, até 2012. pic.twitter.com/4PgM8sZg19 PUBLICIDADE July 27, 2021

Orlando Drummond descansou ,a voz de uma geração,afinal ele foi o Vingador de Caverna do Dragão,Popeye,Scooby Doo,Alf o Teimoso entre vários outros.

Vá em paz 🌹🙏💔 pic.twitter.com/pe7rkfKEmG — Filipe Arthur (@OFilipeArthur) July 27, 2021





Meu Deus, que notícia triste, cresci minha infância toda ouvindo as dublagens do Orlando Drummond, uma grande perda hoje 😭😭😭 — Gabriele Rocha || GabiFx (@gabsfoxy) July 27, 2021

"O seu legado sempre será eterno"

Marca da infância, com suas épicas dublagens 🥺

Orlando Drummond ➰ pic.twitter.com/NIEa7hRpgZ — Igor Solarth (@SolarthIgor) July 27, 2021

Obrigado pelas dublagens mais emblemáticas, jamais será esquecido, Orlando Drummond.



Descanse em paz, querido. pic.twitter.com/JyI5k5FxHB — Markus, PxPx (@markuspxpx) July 27, 2021

Faleceu nessa terça-feira (27), aos 101 anos, o icônico ator e dublador Orlando Drummond.😥



Seja interpretando o "Seu Perú" ou dublando personagens como Scooby-Doo, Popeye, Alf e Gargamel, o carioca alegrou a vida de todos nós. Vá em paz.❤️#orlandodrummond #rip pic.twitter.com/0IKHNkTVQh — Filmes & Filmes (@filmes_e_filmes) July 27, 2021

Sr. Orlando Drummond, obrigado por tudo! Tantas dublagens inesquecíveis e o inigualável Seu Peru. 😔😔😔😔😔😔 — De Paula 🇮🇹🇧🇷🇫🇲 (@de_paula77) July 27, 2021

