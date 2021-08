Internautas lembram histórias de Charlie Watts nos Stones: 'deu um soco em Jagger'

Charlie Watts, baterista do Rolling Stones, morreu nesta terça-feira. O artista chegou a ser considerado como o "maior baterista do rock" edit

247 - Após ser noticiada a morte de Charlie Watts, baterista do Rolling Stones, nesta terça-feira (24), internautas começaram a movimentar as redes sociais lembrando de histórias do músico.

A mais famosa delas talvez seja a de quando Watts deu um soco em Mick Jagger.

Watts revelou à revista Esquire que na década de 1980 Jagger se embriagou após um show e, no hotel, interfonou de madrugada para seu quarto.

O baterista se arrumou e, irritado, desceu até o quarto do colega. Quando a porta foi aberta, Watts socou Jagger e disse: "nunca mais me chame de 'seu baterista'. Você que é meu vocalista, seu merda".

Watts entrou em 2006 para o Hall da Fama dos Bateristas e foi eleito pelo crítico musical Robert Christgau, um dos mais renomados dos Estados Unidos, como o "maior baterista do rock".

O dia que Charlie Watts botou Mick Jagger no seu devido lugar, mano

Veja o vídeo, legendado em português, da homenagem de Paul McCartney a Charlie Watts, dos Rolling Stones, que morreu aos 80 anos nesta terça-feira:





Embora Charlie Watts fosse o mais discreto e "careta" dos Stones, ele usou muito álcool, heroína e cocaína nos anos 70 e 80. Curiosidade: largou a heroína depois de uma intervenção de Keith Richards, que achava que o colega estava exagerando

Você pode se achar descolado mas jamais chegará aos pés do Charlie Watts tocando bateria usando um costume azul marinho e gravata em grenadine de seda.

Minha 1a banda em Brasília chamava-se 111Watts. O nome surgiu a partir de uma ideia do nosso baterista André Garcia, fã de #CharlieWatts . Eu incluí 111, pois éramos um trio coeso. Em nosso primeiro festival, ganhamos a chance de entrar num CD. Triste pela partida de Charlie.

Charlie Watts foi um dos maiores bateristas da história. Peça fundamental em todos os 25 álbuns de estúdio dos Rolling Stones, o músico deixa um legado imenso.



Charlie Watts foi um dos maiores bateristas da história. Peça fundamental em todos os 25 álbuns de estúdio dos Rolling Stones, o músico deixa um legado imenso.

O artista inglês foi membro da banda de 1963 a 2021. Uma vida dedicada à arte, aos Rolling Stones, ao Rock N' Roll.

"Quatro décadas vendo o traseiro de Mick Jagger na minha frente", disse certa vez Charlie Watts.



"Quatro décadas vendo o traseiro de Mick Jagger na minha frente", disse certa vez Charlie Watts.

Fã de jazz, ele foi um dos membros mais discretos dos Rolling Stones, muitas vezes se distanciando do "sexo, drogas e rock & roll"

O que mais me impressionava em Charlie Watts era o fato de tocar numa das bandas mais potentes e extravagantes da história com a tranquilidade de quem toma um chá da tarde. Elegância e simplicidade.



A música hoje tá triste pra cacete. pic.twitter.com/eMWzZcZwJp — Yuri Ribeiro (@yuriribeirom) August 24, 2021





