Intubado por Covid-19, ator Paulo Gustavo apresente piora no quadro de saúde

247 - O ator Paulo Gustavo, que está intubado por causa de complicações decorrentes da Covid-19, teve uma piora em seu estado de saúde. Segundo reportagem do jornal O Globo, ele foi submetido a “reajustes terapêuticos" e os médicos adotaram a chamada terapia por ECMO (Oxigenação por Membrana Extracorpórea).

"Optamos pelo início da terapia coadjuvante com ECMO, com o objetivo de permitir uma melhor recuperação da função pulmonar. Após o agravamento ocorrido, a situação permanece estável nas últimas horas", diz o boletim médico divulgado na noite desta sexta-feira (2).

Paulo Gustavo está internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital na Zona Sul do Rio de Janeiro desde o dia 13 de março. No último dia 21, o ator apresentou uma piora no quadro de saúde e foi intubado..

''Nesse momento em que todo o planeta está tão triste, precisamos alavancar e elevar nossa fé! Nosso amigo Paulo Gustavo, está enfrentando uma árdua e dolorosa luta! Por isso, nesse domingo de Páscoa, abençoado, vamos unir nossa fé, com muita força e energia, às 18 horas, um horário muito forte num dia muito especial! Cada um com sua fé, religião, crença, mas principalmente muita energia! '', escreveu Júlio Marcos, pai do humorista, no Instagram.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.