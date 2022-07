Janja brinca com Anitta no Twitter após apoio da cantora a Lula

Apoie o 247

247 - A esposa do ex-presidente Lula (PT), Rosângela Silva, conhecida como "Janja", brincou com a cantora Anitta no Twitter neste sábado (16) após esta declarar apoio ao petista.

Em meio às brincadeiras, Janja convidou Anitta para um almoço.

Coloco no feijão, no arroz hahaha adorooo. Mas prometo q qdo vc vir almoçar aqui em casa não vou colocar. Coentro pode???

De acordo com o site F5, “o PT sonha com uma participação mais efetiva de Anitta para conseguir conquistar o voto dos jovens, e Janja, assim como outras pessoas ligadas ao partido, tentam conciliar as agendas para promover o encontro da funkeira com o candidato”.

