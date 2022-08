João Gomes é confirmado no Rock in Rio, que recebe Pisadinha pela primeira vez

Apoie o 247

247 - O músico pernambucano João Gomes foi confirmado como atração do Rock in Rio, no dia 4 de setembro. Ele será um dos músicos da Arena Itaú.

"Acabei de gravar um DVD grandioso no Recife, no Marco Zero. Ainda estou em êxtase por isto e, agora, recebi a noticia de que iria me apresentar no Rock In Rio. Mais uma promessa de Deus se cumprindo em minha vida. É o que sempre digo: nunca deixem de sonhar. Só Deus sabe onde podemos chegar”, comemorou.

É a primeira vez que o Rock in Rio, que há muitos anos passou a apresentar outros gêneros além do Rock, vai receber a Pisadinha – gênero musical nordestino que tem ganho cada vez mais popularidade no Brasil.

