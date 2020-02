Jornalista demonstra como o discurso de ódio na internet está matando as democracias

247 – No momento em que a agressão de Danilo Gentili à atriz Bruna Marquezine se torna um dos temas mais comentados do carnaval no Brasil, vale a pena conhecer as ideias do jornalista Andrew Marantz, da revista New Yorker, que escreveu o livro Antisocial, sobre extremistas digitais. Nele, assim como numa palestra realizada para o TED, ele demonstra como pessoas que se sentiam excluídas encontraram abrigo nos discursos de ódio, no extremismo digital e nas fake news – fenômeno que ajudou a eleger populistas de direita como Donald Trump nos Estados Unidos e Jair Bolsonaro no Brasil. E ele também demonstra que os algoritmos das redes sociais, em vez de conter o fenômeno, na realidade incentivam esse tipo de comportamento, uma vez que os conteúdos virais são muito mais movidos pelas emoções do que propriamente pela razão. Confira: