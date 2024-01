José de Abreu compara Ciro Gomes a Aécio Neves: "morto político"

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O ator José de Abreu reagiu com ironia a uma postagem de Ciro Gomes no X, antigo Twitter, nesta segunda-feira (8), comparando-o a Aécio Neves. Ambos, segundo o artista, estão 'mortos' politicamente.

A afirmação de José de Abreu foi uma resposta a uma postagem de Ciro Gomes na qual o político, que em 2022 concorreu à Presidência da República fazendo uma campanha de ataques ao então candidato Lula, critica o evento promovido pelo governo federal nesta segunda para relembrar os atos de terrorismo de bolsonaristas em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023, em uma tentativa de golpe. "Explorar politicamente o fato deplorável é igualmente desonesto e é o que está acontecendo", publicou Ciro.

continua após o anúncio

Ciro é o novo Aécio. Morto político https://t.co/czidLMXKVo — Jose de Abreu (@zehdeabreu) January 9, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: