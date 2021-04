Juiz determina que Regina Duarte deve se retratar à família Lula por fake news sobre Dona Marisa

"Assim, deve a ré ser condenada a publicar, em sua conta no Instagram ou, na hipótese de a conta estar cancelada, em meio virtual semelhante, a integralidade da presente sentença, com sinceros pedidos de desculpa à memória da falecida", afirma o juiz em sua decisão edit

247 - O juiz Manuel Eduardo Pedroso Barros, da 12ª Vara Cível de Brasília, condenou parcialmente a atriz e ex-secretária nacional de Cultura, Regina Duarte, a se retratar por propagar uma notícia falsa sobre Marisa Letícia Lula da Silva, a Dona Marisa, mulher do ex-presidente Lula, morta em 2017. A informação é do colunista Ancelmo Gois, do O Globo.

A ação, que ainda cabe recurso, foi ajuizada por Lula e seus filhos em 2020, depois que a então secretária de Cultura publicou imagem no Instagram afirmando que foram encontrados R $ 256 milhões em uma conta da ex-primeira-dama. Como se sabe, o valor correto nas contas de Dona Marisa era de R $ 26.281,74.

Para o juiz, Regina "propalou Fake News a respeito do patrimônio da falecida Marisa Letícia", mas que fora "induzida a erro" pelo fato de o valor errado ter sido informado pela Justiça, não cabendo indenização, mas enfatizou que há necessidade de retratação.

"Assim, deve a ré ser condenada a publicar, em sua conta no Instagram ou, na hipótese de a conta estar cancelada, em meio virtual semelhante, a integralidade da presente sentença, com sinceros pedidos de desculpa à memória da falecida", afirma o juiz em sua decisão. Caso não cumpra a determinação, Regina deverá pagar multa de até R$ 50 mil.

