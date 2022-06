'Júri me deu minha vida de volta', diz Johnny Depp após processo contra Amber Heard

Apoie o 247

Do RT - Depois de vencer o processo de difamação contra sua ex-mulher na quarta-feira, o astro de 'Piratas do Caribe', Johnny Depp, disse: "O júri me deu minha vida de volta". Amber Heard afirmou que estava "com o coração partido" pelo veredicto.

Ambos os atores de Hollywood divulgaram declarações depois que um júri da Virgínia deu seu veredicto nos processos de difamação que os atores abriram um contra o outro.

Depp processou sua ex-esposa em US$ 50 milhões, acusando-a de difamação depois que ela escreveu um editorial para o Washington Post em 2018. Ela alegou que era uma “figura pública que representava abuso doméstico”, o que implica que Depp a abusou repetidamente, fisicamente. e sexualmente, enquanto eles estavam juntos de 2011 a 2016. As consequências desse artigo supostamente custaram a Depp papéis de atuação lucrativos.

Em resposta, Heard entrou com uma ação de US$ 100 milhões contra seu ex-marido, alegando que Depp pretendia destruir a carreira da atriz e que seu advogado, Adam Waldman, fez declarações difamatórias sobre suas alegações de abuso, descrevendo-as como uma “farsa elaborada”.

Em última análise, o júri decidiu a favor de Depp, concedendo-lhe US $ 15 milhões em danos compensatórios e punitivos. O contra-processo de Heard foi amplamente rejeitado, mas ela recebeu US$ 2 milhões em danos depois que o júri decidiu que as declarações feitas pelo advogado de Depp eram realmente difamatórias.

Em um comunicado divulgado por meio de seu porta-voz, Depp disse que desde que Heard fez suas alegações seis anos atrás, sua vida e a vida de seus filhos e de qualquer pessoa que o apoiasse mudou para sempre.

“Tudo em um piscar de olhos. Alegações falsas, muito graves e criminais foram feitas a mim através da mídia, o que desencadeou uma enxurrada interminável de conteúdo odioso, embora nenhuma acusação tenha sido feita contra mim” , afirmou, acrescentando que as alegações tiveram “um impacto sísmico” em sua vida . e carreira.

Ele disse que, depois de seis anos, finalmente sentiu que havia recuperado sua vida graças ao veredicto do júri e que estava “verdadeiramente humilhado”.

Depp observou que sua razão para prosseguir com este caso legal, apesar de saber o quão desafiador seria, era revelar a verdade, independentemente do resultado.

“Falar a verdade era algo que eu devia aos meus filhos e a todos aqueles que permaneceram firmes em seu apoio a mim. Sinto-me em paz sabendo que finalmente consegui isso.”

Ele também expressou esperança de que sua busca para que a verdade seja dita ajudaria outros homens e mulheres que podem ter se encontrado em uma situação semelhante à de Depp e que “a posição agora retornará a inocente até prova em contrário, tanto dentro dos tribunais quanto em a mídia."

“Veritas numquam perit. A verdade nunca perece” , concluiu.

Enquanto isso, Amber Heard expressou sua decepção com o veredicto do júri, dizendo que estava “com o coração partido porque a montanha de evidências ainda não era suficiente para resistir ao poder, influência e influência desproporcionais de meu ex-marido”.

Em um comunicado, ela passou a sugerir que o veredicto a favor de Johnny Depp “atrasou o relógio para um momento em que uma mulher que se manifestou e se manifestou poderia ser publicamente envergonhada e humilhada”, e perpetuou a ideia de que a violência contra as mulheres não devia ser levado a sério.

“Estou triste por ter perdido este caso. Mas estou ainda mais triste porque pareço ter perdido um direito que pensava ter como americana – de falar livre e abertamente” , concluiu.

A advogada de Heard, Elaine Charlson Bredehoft, disse ao programa TODAY da NBC que a atriz “absolutamente” planeja apelar do veredicto e tem “alguns excelentes motivos para isso”. A advogada acrescentou que seu cliente “absolutamente não” pode pagar os danos de US$ 10,4 milhões ao ex-marido.

