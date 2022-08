Justiça dá 15 dias para que o cantor Belo e sua esposa paguem R$ 483 mil por atraso de aluguel de casa

Além do casal, a empresa Central de Shows e Evento Ltda. foi citada no processo edit

Apoie o 247

ICL

247 - A Justiça de São Paulo deu 15 dias para que o cantor Belo e a esposa dele, Gracyanne Barbosa, paguem R$ 483.156,46 referente ao aluguel de um imóvel em Moema, região nobre da capital paulista. A sentença foi expedida no dia 4 de agosto, e os dois receberam a intimação no dia 10. O prazo para o pagamento do valor é até esta quinta-feira (25). As informações foram publicadas nesta terça-feira (23) pelo portal G1.

Além do cantor e Gracyanne, a empresa Central de Shows e Evento Ltda. foi citada no processo.

O valor inclui aluguéis, IPTU e contas de consumo que não foram pagas, multa contratual, caução, indenização por danos morais e gastos judiciais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.