"Kafka se sentia soterrado pelo mundo", diz Flávio Ricardo Vassoler

247 – O escritor e youtuber Flávio Ricardo Vassoler, que tem feito um importante trabalho pela democratização da cultura no Brasil, destacou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, a importância de Franz Kafka, um dos maiores autores da literatura universal, ao comentar dois clássicos: Metamorfose e Carta ao Pai.

"Kafka mostra as estruturas do poder desde a família até as estruturas do estado", diz ele, que destaca que Carta ao Pai é um dos textos mais lancinantes de toda a literatura. "Kafka se sentia duplamente seviciado. Ele sentia gratidão e ódio ao pai e se sentia soterrado pelo mundo", aponta. Na sua visão, a adesão ao autoritarismo está ligada ao sadismo e ao masoquismo. Vassoler acrescenta ainda que a esquerda precisa expandir o horizonte dos afetos para compreender as realidades políticas.

