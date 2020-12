Lab Cultura Viva marca com 100 anos da UFRJ

247 - Com dez transmissões ao vivo, iniciou no dia 7 e vai até o dia 11 de dezembro, o projeto LAB Cultura Viva da UFRJ, com debates e apresentações de coletivos culturais da cidade como o Slam das Minas RJ, Agência de Notícias das Favelas, Coletivo Cultural Jongo da Serrinha, Movimento de Compositores da Baixada Fluminense, Escola Livre de Palhaços e Associação Folia Carioca.

No ano em que a UFRJ completa 100 anos, as conexões entre universidade e comunidade se ampliam e fortalecem, mesmo com as mudanças na rotina acadêmica e os novos formatos exigidos diante da pandemia do Novo Coronavírus.

A iniciativa é da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e terá uma programação de dez atrações, reunindo coletivos e manifestações culturais de diferentes territórios do Rio e região metropolitana. Dessa forma, o projeto promove por meio da extensão universitária a interação entre os saberes da cidade; a formação, o debate e a produção de arte e ativismo.

O LAB é realizado a partir de recurso de emenda parlamentar da deputada Jandira Feghali, visando o fortalecimento das políticas de extensão universitária da UFRJ.

Entre os temas que serão desenvolvidos no projeto estão: economias emergentes; tecnopolíticas e bem comum; redes e plataformas colaborativas de mídias; cidades e territórios inventivos; tecnologias e aplicativos do comum; formação em fluxo; consumo colaborativo e meio ambiente; mídia e diversidade; comunicação e cultura; direitos humanos; formação para as mídias.





10/12 (quinta-feira)

18h – Live: Agência de Notícias das Favelas-ANF.

20h – Live: Instituto Cultural Escola Livre de Palhaço-ESLIPA.





11/12 (sexta-feira)

14h – Debate com o Tema: Arte e memória, tradição e invenção: saberes e fazeres culturais comunitários.

20h – Live: Slam das Minas RJ.

Local:

Online: https://www.youtube.com/channel/UCvMAg03W-Z34vAvrmeHEivg

