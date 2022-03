Laudo revela causa da morte de Paulinha Abelha

Apoie o 247

247 - O laudo feito após a morte da cantora Paulinha Abelha, do Calcinha Preta, foi divulgado hoje pela RecordTV. Durante o "Domingo Espetacular", a emissora divulgou que quatro doenças foram apresentadas como responsáveis pelo falecimento: meningoencefalite, hipertensão craniana, insuficiência renal aguda e hepatite. A reportagem é do portal Splash.

A primeira, uma inflamação do cérebro e dos tecidos vizinhos, é geralmente causada por uma infecção, que, no caso da artista, ainda tem origem investigada. Um outro documento, intitulado de painel toxicológico, encontrou 16 substâncias no corpo de Paulinha, como anfetaminas e barbitúricos, que podem ser o caminho para mais respostas sobre o caso.

Um dos medicamentos encontrados no corpo da artista é um tarja preta comumente usado no tratamento do Transtorno do Déficit de Atenção (TDAH), mas que tem como efeitos adversos a redução de apetite, perda de peso, náuseas e vômito.

O marido da cantora, Clebinho, além de colegas da artista, relataram que ela estava sofrendo com os enjoos durante seus dias em São Paulo, onde o Calcinha Preta cumpria agenda. Apesar do forte mal-estar, ela optou por visitar o hospital apenas ao chegar em Aracaju, capital de Sergipe, onde morava com o marido e o pai.

O remédio fazia parte de uma receita médica fornecida pela nutróloga que acompanhava Paulinha. Além disso, a profissional também receitou um antidepressivo, um redutor de apetite, calmantes naturais, estimulantes, cápsulas para memória e uma fórmula que promete reduzir medidas, manipulada com a erva asiática garcinia cambogia.

Um médico consultado pelo programa da Record TV afirmou que a droga é "potencialmente hepatotóxica", ou seja, possui substâncias químicas que podem causar danos ao fígado, que podem levar até mesmo à hepatite fulminante.

