Lázaro Ramos é socorrido por Taís Araújo após desmaio em casa; alta está prevista para este domingo

247 - O ator, diretor e escritor Lázaro Ramos, atualmente em cartaz na novela Fuzuê, foi socorrido às pressas por sua esposa, a atriz Taís Araújo, após um desmaio em sua residência em Salvador, na última sexta-feira (19). Segundo informações do portal Leo Dias, o artista foi levado ao hospital Mater Dei, onde passou por análises clínicas que apontaram a estafa, uma condição de esgotamento físico e mental.

A assessoria de imprensa de Lázaro Ramos emitiu um comunicado confirmando o ocorrido: "Confirmamos que nesta sexta-feira, dia 19 de janeiro, Lázaro Ramos passou mal em sua casa, em Salvador, sendo levado por sua esposa, Taís Araújo, ao hospital Mater Dei. Após análise clínica, concluiu-se que Ramos estava com estafa."

A equipe médica informou que o ator receberá alta neste domingo (21) e que, seguindo orientações, precisará permanecer em repouso durante a próxima semana. Esta notícia vem à tona no contexto de recentes eventos de saúde na família, já que em 8 de janeiro, Taís Araújo foi internada no Sírio-Libanês, em São Paulo, para um procedimento cirúrgico em decorrência de fortes dores nas costas.

