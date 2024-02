Leci Brandão sai em defesa da Vai-Vai: 'nenhuma instituição está acima da crítica'

Apoie o 247

247 - A deputada estadual Leci Brandão (PCdoB-SP) prestou solidariedade à Vai-Vai em suas redes sociais, após a escola de samba retratar policiais da Tropa de Choque como figuras demoníacas no desfile do último sábado (10), no Sambódromo do Anhembi.

A parlamentar, em nota publicada pelas redes sociais, lembrou de um samba antigo de sua autoria que retratou a violência policial em bairros pobres e exaltou a sua aproximação com o movimento hip hop. “O medo, inclusive de agentes do Estado, sempre rondou as comunidades [...] Tenho dito, há anos, que o gênero musical que mais aborda a verdadeira realidade das periferias hoje no Brasil é o Rap”, escreveu ela.

"Nós não poderíamos nos calar neste momento em que o Vai-Vai, território historicamentre preto, uma escola de samba tradicionalíssima, está sofrendo ataques antidemocráticos por ter levado para a avenida uma belíssima homenagem aos 50 anos do Movimento Hip Hop", acrescentou.

NOTA EM SOLIDARIEDADE AO VAI-VAI E A TODA A COMUNIDADE DA SARACURA



Em 1995, eu lancei o disco "Anjos da Guarda". O álbum leva a faixa "É a Lei, É a Lei", um samba de minha autoria e de meu amigo e parceiro Zé Maurício.

